Казахстанцы отдали почти 11 млн тенге за обещание получить жилье вне очереди по госпрограмме

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Кызылорде стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Сумма ущерба составила почти 11 млн тенге, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, в полицию города поступили заявления от 14 жителей по фактам мошенничества.

"В период с 2022 года у потерпевших обманным путем злоумышленник под предлогом, что якобы окажет содействие в получении жилья вне очереди по госпрограмме, а также пообещав продвинуть в очереди на жилье, выманил 10 млн 820 тысяч тенге", – рассказали в полиции.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего жителя областного центра, который ранее уже был судим. Его поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК, согласно которой, мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024980-u-kyzylordintsev-vymanili-pochti-11-mln-tenge-obeschaya-pomosch-v-poluchenii-zhilya-vne-ocheredi/