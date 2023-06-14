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С потерянного астанчанином смартфона оплатили покупки на 130 тыс. тенге

Опубликовано:

Смартфон
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В столице потерянный астанчанином смартфон использовали для оплаты покупок. Со счета потерпевшего украли 130 тыс. тенге, об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Житель столицы, подобрав на улице утерянный телефон и воспользовавшись отсутствием пароля блокировки, с помощью банковского приложения перевел на покупки с чужого счета 130 тысяч тенге", – говорится в сообщении полиции.

По информации ведомства, владелец смартфона, обнаружив незаконный доступ и исчезновение крупной суммы денег с банковской карты, обратился в полицию.

Отмечается, что после того, как деньги на счету закончились, смартфон был продан за девять тысяч тенге.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 36-летний мужчина. По данному факту проводится досудебное расследование, задержанный дал признательные показания.

Полицейские также проверяют его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Добавим, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует при подозрительных операциях сразу же заблокировать карту через мобильное приложение или call-центр банка, а также не отключать SMS-уведомление о транзакциях, чтобы не пропустить подозрительные списания.

"Блокировка карты – надежная гарантия того, что подозрительные операции не повторятся. А чтобы понять, как произошло подозрительное списание, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы и службу безопасности вашего банка", – посоветовали в ведомстве.

Также в АРРФР призывают не хранить крупные суммы денег на карте, которую носите с собой и используете для повседневных трат. Лучше при необходимости делать перевод с основного счета или депозита, либо вовсе открыть отдельную платежную или виртуальную карту для покупок в Интернете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024786-s-poteryannogo-astanchaninom-smartfona-oplatili-pokupki-na-130-tys-tenge/

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