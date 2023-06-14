Туркестанец "заработал" на обещаниях 30 млн тенге
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Сельчан в Туркестанской области обманули на 30 млн тенге. Люди лишились своих денег из-за обещаний безвозмездных кредитов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратились свыше 40 сельчан, ставших жертвами мошенничества.
По их словам, знакомый заверил, что поможет получить безвозмездные кредиты от государства и выманил у каждого от 300 тысяч до 2 млн тенге. Однако так и не выполнил обещанного, деньги не вернул.
Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Туркестана, ранее судимый.
Мужчина признался, что полученные обманным путем около 30 млн тенге потратил на собственные нужды. В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.
Наказание за мошенничество в Казахстане
В соответствии со ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024741-turkestanets-zarabotal-na-obeschaniyah-30-mln-tenge/