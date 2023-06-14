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Медбрата в Алматы заподозрили в краже 2 млн тенге у пациента

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Врач стоит в кабинете
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

У одного из пациентов алматинского медцентра похитили с карты 2 млн тенге. Полицейские предполагают, что деньги украл один из медбратьев, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Стражи порядка заподозрили в краже 32-летнего гражданина Р., который устроился на работу в качестве сиделки в один из медицинских центров.

"Данную вакансию он якобы нашел через агентство по трудоустройству. И "подходящий" пациент нашелся сразу. Не откладывая все на потом, мужчина начал действовать.

Следуя всюду за потерпевшим, медбрат удостоверился, что в телефоне пациента нет пароля, и, воспользовавшись удобным моментом, открыл банковское приложение и перевел со счета пациента на свой счет 2 млн тенге", – рассказали полицейские версию произошедшего.

Как сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр, подозреваемый был задержан.

"Гражданин Р. 1991 года рождения признал свою вину и подтвердил причастность к совершенному преступлению", – отметил он.

Уголовное дело было зарегистрировано по части 3 статьи 188 УК РК.

Сейчас задержанный проверяется на причастность к другим возможным уголовным правонарушениям.

Проводится ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и всесторонности расследования дела, в результате которых будет принято процессуальное решение.

По статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024713-medbrata-v-almaty-zapodozrili-v-krazhe-2-mln-tenge-u-patsienta/

Автор: Александра Гольм
Медбрата в Алматы заподозрили в краже 2 млн тенге у пациента

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