Группу подозреваемых задержали при получении 31 тыс. долларов в Костанае

Задержание. Фото: polisia.kz

Подозреваемую в серии мошенничеств группу задержали в Костанае в момент получения денежных средств в сумме 31 тыс. долларов США, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, за последние два месяца в Костанайской области зарегистрировано 13 фактов мошенничеств, совершенных путем звонков неустановленными лицами, которые сообщали потерпевшим преклонного возраста, что их близкие попали в ДТП или больницу.

Злоумышленники представлялись полицейскими и требовали деньги за положительный результат в решении вопроса.

Стражи порядка в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых.

"Нами были установлены личности подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, это 6 молодых людей.

Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали денежные средства у жертв под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях.

Установлено, что пострадали 13 пенсионеров, которые лишились более 40 млн тенге", - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Подозреваемых задержали на месте преступления в момент получения денежных средств в сумме 31 тыс. долларов США (около 14 млн тенге). Начато досудебное расследование по п.4 ч.3 ст.190 "Мошенничество".

Отметим, что в соответствии с вышеуказанной статьей мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Что делать при звонках из "полиции"

Стражи порядка предупреждают, если к вам поступил такой звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим близким.

Набрав 102, можно узнать, действительно ли родственник находится в полиции.

Обращайте внимание на коды номеров, если они начинаются с +4 и прочих необычных для Казахстана цифр. Данные номера используют технологию VoIP - виртуальная телефония, срок существования которых от 3 до 5 дней, также эта технология не дает возможности совершить обратный звонок по указанному номеру.

Сбросьте трубку и сообщите о факте мошенничества в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024684-gruppu-podozrevaemyh-zaderzhali-pri-poluchenii-31-tys-dollarov-v-kostanae/