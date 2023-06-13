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Нарколабораторию соорудили из трех контейнеров в пригороде Алматы (фото)

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Обнаруженный в пригороде контейнер
Обнаруженный в пригороде контейнер. Фото: polisia.kz

В пригороде Алматы полицейские обнаружили нарколабораторию, которая была сооружена из трех контейнеров. Изнутри исходил едкий запах, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, в Алматы полицейские заблокировали перевозивший один из контейнеров манипулятор (спецмашина, ориентированная на транспортировку груза).

Водитель ТС сообщил, что согласился перевезти контейнер из пригорода за 140 тысяч тенге, отмечается в публикации.

"В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено место недавней локации контейнера – крестьянское хозяйство на территории Жамбылского района Алматинской области. Там же обнаружены еще два контейнера, являющиеся местом изготовления синтетического наркотика. Изнутри исходил едкий запах", – рассказал заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемыми оказались двое приезжих, которые, как сообщается, арендовали контейнеры под видом содержания скота.

"Для конспирации своей деятельности даже имели шесть голов крупнорогатого скота", – сказал Аханов.

По данным МВД, в ходе обыска трех контейнеров были изъяты стеклянные лабораторные колбы, 324 канистры с жидкостями весом около 8 тонн, порядка 70 кг комкообразного вещества бежевого цвета со специфическим запахом.

Найденное комкообразное вещество
Найденное комкообразное вещество. Фото: polisia.kz

Внутри контейнеров
Внутри контейнеров. Фото: polisia.kz

Данный факт зарегистрирован в едином реестре по части 3 статьи 297 УК РК. По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.

В публикации отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024604-narkolaboratoriyu-soorudili-iz-treh-konteynerov-v-prigorode-almaty-foto/

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