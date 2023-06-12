Мужчина и тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

34 млн тенге пропали на предприятии в Акмолинской области. В растрате крупной суммы денег подозревается работник компании, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве рассказали, что 9 июня в отдел полиции Аршалынского района поступило отношение руководителя одного из ТОО, который сообщил о факте растраты.

По словам предпринимателя, в период с 1 ноября 2022 года по настоящее время один из финансово ответственных работников предприятия растратил 34 млн тенге.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного имущества).

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый получил деньги на покупку за границей племенных животных высокой продуктивности, оплатил лишь половину суммы, а другую часть забрал себе.

В настоящее время проверяется его причастность к преступлению.

Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024437-34-mln-tenge-propali-na-predpriyatii-v-akmolinskoy-oblasti/