Более 17 кг наркотиков изъяли у мужчины, пытавшегося завезти вещества в Астану

Обнаруженные наркотики. Фото: polisia.kz

В автомобиле жителя Жамбылской области, въехавшего в Астану, при обыске полицейские обнаружили крупную партию наркотиков, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В МВД рассказали о задержании жителя Жамбылской области, в машине которого нашли наркотики.

"На трассе "Астана – Караганда" возле ТЦ "Метро" водитель автомашины Mercedes-Benz, не подчинившись законным требованиям, оказал неповиновение сотрудникам полка патрульной полиции и пытался скрыться", – говорится в публикации.

Отмечается, что при задержании водитель и пассажир оказали сопротивление полиции, а при обыске авто в салоне был обнаружен гашиш.

"С заднего сиденья автомобиля было изъято пять полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом общим весом около 5 кг. В салоне автомобиля находился 31-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за перевозку наркотических средств в особо крупном размере", – сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, как уточнили в МВД, в ходе обыска жилья подозреваемого было найдено 13 таких же пакетов с наркотиками весом более 12 кг. Общий их вес составил 17,2 кг.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК.

Данная статья предусматривает наказание за контрабанду изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024149-bolee-17-kg-narkotikov-izyali-u-muzhchiny-pytavshegosya-zavezti-veschestva-v-astanu/