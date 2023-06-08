Сотрудников одного из управлений МВД задержали в Актюбинской области

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

МВД начало досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц. Подозреваемых водворили в ИВС, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

"Сотрудникам Управления собственной безопасности ДП Актюбинской области поступила информация о нарушениях выплаты денежных средств.

По данному факту проведена аудиторская проверка, в результате которой в ИВС водворены сотрудники УССО (Управления специализированной службы охраны – прим. ред.)", – говорится в сообщении МВД.

В публикации рассказали, что 6 июня в отношении должностных лиц начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК, расследование продолжается.

При этом иная информация в рамках расследования уголовного дела не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Статья 189 УК РК предусматривает наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества, вверенного виновному.

В соответствии с частью 4 данной статьи преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

А если присвоение или растрата были совершены в особо крупном размере – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024013-sotrudnikov-odnogo-iz-upravleniy-mvd-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti/