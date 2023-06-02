Главу отдела ДГД Астаны подозревают в получении взятки 20 млн тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Расследование в отношении руководителя отдела департамента государственных доходов Астаны завершили - его передали в суд, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Предполагается, что в декабре 2022 года получила взятку в размере 20 млн тенге за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия.

В настоящий момент с санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей.

Столичной прокуратурой обвиняемая предана суду.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в ведомстве.

Согласно статье 366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023154-glavu-otdela-dgd-astany-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki-20-mln-tenge/