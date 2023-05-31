Молодого жителя Шымкента приговорили к 10-ти годам тюрьмы из-за наркотиков (видео)
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В прошлом году 26-летнего жителя Шымкента задержали с наркотиками в машине. Теперь стало известно, что молодого человека осудили на 10 лет, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
По данным полицейских, в сентябре 2022 года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркобизнесу ДП Шымкента совместно с патрульными полицейскими в центре мегаполиса задержали 26-летнего местного жителя.
Во время обыска из салона его автомашины BMW-520 было изъято 100 свертков с психотропными веществами. При этом дома у мужчины обнаружилось еще 18 упаковок синтетических наркотиков.
Досудебное расследование проводилось по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ".
"Следователи установили, что молодой мужчина ранее уже имел проблемы с законом и отбывал наказание в виде ограничения свободы.
Подозреваемый признался, что получал указания через Telegram-канал. Затем в обусловленном месте забирал синтетические наркотики, расфасовывал их на дозы и закладывал по тайникам. Денежные вознаграждения получал онлайн-переводами от неизвестного лица", – рассказали стражи порядка.
Также сообщается, что оперативники нашли еще 30 пакетиков с наркотиками в двух тайниках. Как позже показала экспертиза, все изъятое является наркотиками синтетического происхождения.
Материалы дела с обвинительным актом следователи направили в суд. В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд Шымкента вынес приговор – молодой человек проведет за решеткой 10 лет.
"К сведению, только с начала года шымкентской полицией выявлено 20 фактов сбыта наркотических средств, находятся под следствием 16 наркокурьеров, фасовщиков и оптовиков", – добавили полицейские.
Отметим, что согласно части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Добавим, что в конце октября прошлого года на сайте Finprom.kz были опубликованы данные по количеству уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По данным аналитиков, тогда число таких правонарушения сократилась на 8,7%, а количество попавшихся преступников – на 5%.
За январь-сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали 5,7 тыс. уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022799-molodogo-zhitelya-shymkenta-prigovorili-k-10-ti-godam-tyurmy-iz-za-narkotikov-video/