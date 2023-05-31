Бухгалтера одной из больниц осудили в Астане за кражу 32 млн тенге

Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в столице был вынесен приговор бухгалтеру Городской многопрофильной больницы №2. Девушку обвиняли в присвоении и растрате средств, говорится на официальном сайте суда Астаны.

Сообщается, что 31 мая 2023 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении гражданки А., которая являлась бухгалтером-кассиром ГКП на ПХВ "Городской многопрофильной больницы №2" в Астане.

Ей было предъявлено обвинение в присвоении и растрате с использованием служебного положения. По данным суда, обвиняемая с 1 января 2021 года по 29 ноября 2022 года путем присвоения и растраты, похитила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге.

"Вина подсудимой А. доказана признательными показаниями подсудимой, представителя потерпевшего, аудиторским отчетом, приходно-кассовыми ордерами", – говорится в сообщении.

Добавим, что смягчающими обстоятельствами суд признал признание вины, чистосердечное раскаяние, полное и добровольное возмещение ущерба, юный возраст подсудимой – 27 лет, а также то, что это первое привлечение девушки к уголовной ответственности.

Отягчающие обстоятельства не установлены.

Санкцией части 4 статьи 189 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

"Приговором суда А. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2) ч.4 ст.189 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет", – отметили в суде.

Наказание в соответствии со статьей 63 УК назначено условно, с установлением в отношении осужденной на весь срок пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022788-buhgaltera-odnoy-iz-bolnits-osudili-v-astane-za-krazhu-32-mln-tenge/