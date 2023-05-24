"Подбежал сзади и нанес повреждения": грабитель напал на девушку в Алматы

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы на девушку напал мужчина и забрал телефон. Стражи порядка нашли и задержали подозреваемого – сейчас он под стражей, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сотрудниками полиции Бостандыкского района задержали мужчину, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества.

"Установлено, что злоумышленник обратил внимание на девушек, сидевших на скамейке. Полагая, что сопротивление будет не сильным, он подбежал к одной из девушек сзади и нанес ей телесные повреждения, пытаясь вырвать из ее рук телефон", – рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Однако, по словам полицейского, потерпевшая оказалась не из робкого десятка. Она попыталась оказать сопротивление и отстоять свое имущество. Тем не менее нападавший все же отобрал телефон и сбежал.

"Спустя некоторое время сотрудники нашего подразделения задержали его. Он дал признательные показания", – добавил Канапяев.

Сейчас по статье 191 УК РК "Грабеж" зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отметим, что согласно статьи 191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021884-podbezhal-szadi-i-nanes-povrezhdeniya-grabitel-napal-na-devushku-v-almaty/