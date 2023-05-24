На миллионы тенге обманули алматинцев обещаниями помочь с поступлением в вузы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы полиция задержала подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он, обещая помочь поступить в вузы, завладел чужими 5 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев сообщил, что стражи порядка задержали алматинца 2002 года рождения по подозрению в мошенничестве.

"Молодой и коммуникабельный "специалист" путем обмана и доверия завладел денежными средствами горожан, придумав довольно не сложную схему обогащения. Злоумышленник заранее брал с родителей и с самих абитуриентов деньги, заверяя, что он может оказать им помощь любого характера при поступлении в вузы. Но, имея исключительно корыстный умысел, получая аванс, он скрывался", – добавил он.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 5 млн тенге.

В ведомстве добавили, что полицией расследуется девять аналогичных эпизодов по части 3 статьи 190 УК РК. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021858-na-milliony-tenge-obmanuli-almatintsev-obeschaniyami-pomoch-s-postupleniem-v-vuzy/