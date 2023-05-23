Девушку с психическим расстройством заставляли бесплатно работать в частном пансионате Астаны

Уборка. Иллюстративное фото: Reza Estakhrian/Getty Images

Должностные лица были осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию недееспособного лица - дело рассмотрели в суде №2 Костаная, сообщается на официальном сайте областного суда.

Суд выяснил, что руководитель отдела ГУ "Управление координации и занятости и социальных программ акимата Костанайской области" Ж., директор КГУ "Пешковский центр оказания специальных социальных услуг" А. и руководитель частного пансионата "Забота" Б. эксплуатировали потерпевшую М. в качестве бесплатной рабочей силы в данном пансионате.

Подчеркивается, что подсудимые использовали материальную и иную зависимость потерпевшей. Это происходило в период с 8 декабря 2021 года по 5 апреля 2022 года.

Отмечается, что девушку перевезли в пансионат из КГУ "Пешковский центр оказания специальных социальных услуг".

Также выяснилось, что в марте 2022 года подсудимая Ж., используя свое служебное положение и превышая должностные полномочия, незаконно потребовала и безвозмездно получила от директора КГУ "Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг" 60 памперсов для взрослых, причинив последнему ущерб на общую сумму 36 240 тенге.

Отмечается, что в ходе судебного процесса подсудимые вину в совершении уголовных правонарушений не признали в полном объеме.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил чиновнице Ж. восемь лет колонии общего режима, директор центра А. получила шесть лет и семь месяцев заключения в аналогичном учреждении. Третья подсудимая Б. - шесть лет условно.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, согласно положениям статьи 128 УК РК, купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации, совершенные с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии, наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021735-devushku-s-psihicheskim-rasstroystvom-zastavlyali-besplatno-rabotat-v-chastnom-pansionate-astany/