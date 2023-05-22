Задержание подозреваемых в краже золота на 4 млн тенге в Алматинской области попало на видео

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

Жительница поселка Шенгельды заявила в полицию о краже из ее дома золотых изделий на сумму более чем 4 млн тенге. Подозреваемых задержали, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, 7 апреля в УП города Кунаева обратилась 55-летняя жительница поселка Шенгельды и сообщила о краже из ее дома золотых изделий.

"Следственно-оперативная группа установила, что подозреваемые проникли в дом путем отжатия пластиковых окон и совершили кражу на общую сумму 4 млн 170 тыс. тенге.

Факт зарегистрирован в полиции областного центра по пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК", – говорится в сообщении МВД.

Стражи порядка установили подозреваемых, ими оказались четверо мужчин 1992, 1997 и 1996 годов рождения. Их поместили под стражу.

В ведомстве добавили, что задержанные дали признательные показания в совершении четырех краж на территории Кунаева и трех эпизодов в соседнем регионе. Кроме того, подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Добавим, что, согласно пункту 3, части 3, статьи 188 УК РК, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021636-zaderzhanie-podozrevaemyh-v-krazhe-zolota-na-4-mln-tenge-v-almatinskoy-oblasti-popalo-na-video/