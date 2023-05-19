Группу предполагаемых вымогателей задержали полицейские в Актобе (видео)

Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Стражи порядка Актобе задержали группу предполагаемых вымогателей - у них изъяли оружие и боеприпасы, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Правоохранителям поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории региона.

По информации полицейских, указанные лица вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них авто марки Toyota Camry.

16 мая в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъяли два травматических пистолета с патронами и ножи.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 194 УК РК "Вымогательство".

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Отметим, сегодня в МВД также сообщили о задержании предполагаемых вымогателей в Жетысуской области. Сообщается, что подозреваемые отняли деньги у бизнесмена путем угроз. У задержанных изъяли полмиллиона тенге.

Согласно положениям статьи 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего или с целью получения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021326-gruppu-predpolagaemyh-vymogateley-zaderzhali-politseyskie-v-aktobe/