Группу предполагаемых вымогателей задержали полицейские в Актобе (видео)
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Стражи порядка Актобе задержали группу предполагаемых вымогателей - у них изъяли оружие и боеприпасы, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
Правоохранителям поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории региона.
По информации полицейских, указанные лица вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них авто марки Toyota Camry.
16 мая в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъяли два травматических пистолета с патронами и ножи.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 194 УК РК "Вымогательство".
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Отметим, сегодня в МВД также сообщили о задержании предполагаемых вымогателей в Жетысуской области. Сообщается, что подозреваемые отняли деньги у бизнесмена путем угроз. У задержанных изъяли полмиллиона тенге.
Согласно положениям статьи 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего или с целью получения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021326-gruppu-predpolagaemyh-vymogateley-zaderzhali-politseyskie-v-aktobe/