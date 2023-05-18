Канал поставки "синтетики" пресекли полицейские в ходе спецоперации в Акмолинской области (фото)

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка заявили о пресечении канала поставки синтетических наркотиков на территорию Акмолинской области в ходе спецоперации, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, перевозкой наркотиков занимались женщины.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при въезде Кокшетау.

Сообщается, что за рулем Toyoya Mark X находилась жительница областного центра, вместе с ней ехали жительница Степногорска и еще одна жительница Кокшетау.

Был проведен обыск - в салоне авто были обнаружены 19 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета, 1 сверток с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

В рамках следственных действий, полицейскими по месту жительства одной из фигуранток, обнаружен еще 91 сверток с аналогичными веществами: 89 и 2 соответственно.

Как оказалось, крупную партию наркотических средств, уже расфасованную по дозам, женщины хранили по месту проживания одной из них, в Степногорске. В нескольких тайниках полицейские изъяли 4 так называемые "бомбы" - это 177 доз “синтетики”.

Подчеркивается, согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил 254 грамма, что является особо крупным размером.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 УК РК.

В настоящий момент двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

Согласно положениям статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021180-kanal-postavki-sintetiki-presekli-politseyskie-v-hode-spetsoperatsii-v-akmolinskoy-oblasti/