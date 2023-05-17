Дело о хищении 70 млн тенге развалилось в суде в Актобе

Деньги и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актобе рассмотрено дело о хищении 70 млн тенге при строительстве дороги Кобда-Мартук. Обоих обвиняемых признали невиновными и оправдали за отсутствием в их действиях состава преступления, передает "Диапазон".

По материалам дела, в 2019 году Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области заключило договор с одним из ТОО на средний ремонт дороги Кобда-Мартук на общую сумму 649 млн тенге.

Подрядчику услуги по аренде строительной техники и поставке строительных материалов предоставляло другое товарищество. На учредителя и директора этой компании в 2022 году и возбудили уголовное дело.

В суде прокурор настаивал, что учредителя предприятия нужно признать виновным в мошенничестве с суммой ущерба в 70 млн тенге, а директора - в пособничестве в совершении преступления.

Однако суд установил, что изначально сметная стоимость работ была занижена. Так, например, в смете посчитали транспортные расходы, но не учили, что по факту от места ремонтных работ до карьера с щебнем было 150 км.

Также была нехватка асфальта, инертных материалов. Поэтому подрядчик и управление автодорог согласовали изменения, какие-то виды работ убрали, какие-то внесли, чтобы не выходить за пределы сметной стоимости. Также из-за заниженной стоимости расходов подрядчик и заказчик решили, что отремонтируют не 22 км дороги, как было по смете, а 18.

В итоге суд пришел к выводу, что обвиняемые чужим имуществом не завладели и, значит, никакого преступления не совершали. Оба оправданы. За ними признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ст.394 УПК РК оправдательным приговором суд признает и провозглашает невиновность подсудимого в совершении уголовного правонарушения по обвинению, по которому он был привлечен к уголовной ответственности и предан суду.

Оправдательный приговор постановляется, если:

1) отсутствует событие уголовного правонарушения;

2) в деянии подсудимого нет состава уголовного правонарушения;

3) не доказано участие подсудимого в совершении уголовного правонарушения.

Оправдание по любому из перечисленных оснований означает признание судом невиновности подсудимого и влечет за собой его полную реабилитацию.

Как отмечается в Нормативном постановлении Верховного суда РК "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда", независимо от вины причинителя вреда за счет государственной казны (средств республиканского или местного бюджета) компенсируется моральный вред, причиненный гражданину в результате:

издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам;

незаконного осуждения;

незаконного привлечения к уголовной ответственности;

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде;

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста;

незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Ответчиком по искам о компенсации морального вреда за счет государственной казны (республиканского или местного бюджета) является государство, и в этом случае подсудность данной категории дел судам следует определять по месту нахождения представителя государственной казны.

Представителями государственной казны могут являться Министерство финансов Республики Казахстан либо иные государственные органы, юридические лица или граждане, обладающие специальными полномочиями по представлению интересов государственной казны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020963-delo-o-hischenii-70-mln-tenge-razvalilos-v-sude-v-aktobe/