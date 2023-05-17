Скорость до 215 км/ч и езда по встречке: двух водителей наказали в Алматы

Один из нарушителей. Кадр из видео: t.me/egovpress

В ходе мониторинга соцсетей полицейские Алматы выявили двух нарушителей. Один из них ехал на скорости 215 км/ч, другой - сдавал назад по встречной полосе, сообщается в Instagram-аккаунте ДП города.

Первый нарушитель – водитель автомобиля марки Lamborghini Urus, гражданин А. Он, как показывается на видео, ехал на скорости до 215 км/ч по оживленной дороге.

Как рассказали в полиции, в отношении правонарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 601 КоАП.

"Вместе с тем с ним проведена праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений ПДД впредь", – говорится в публикации.

Второй – гражданин О., водитель автомашины Toyota Camry, сдавал назад по встречной полосе и разворачивался в неположенном месте.

В его отношении составлены административные протоколы по части 2 статьи 601, части 1 статьи 606, части 1 статьи 601 КоАП, рассказали в полиции.

В городском ДП также сообщили, что с ним тоже проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушений ПДД.

Согласно части 1 статьи 601 КоАП, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (более 10 тыс. тенге).

В соответствии с частью 2 статьи 601 КоАП, это же правонарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

А в соответствии с частью 1 статьи 606 КоАП, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020926-skorost-do-215-kmch-i-ezda-po-vstrechke-dvuh-voditeley-nakazali-v-almaty-video/