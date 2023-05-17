Находящего в розыске казахстанца задержали в Кыргызстане

Задержанный. Фото: ГНКБ КР

В Кыргызстане задержали казахстанца, находящегося в розыске за разбой и незаконно пересекшего границу, сообщается на официальном сайте Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

"ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий задержан разыскиваемый член казахстанской ОПГ - гражданин РК С.А.А. 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный разыскивался правоохранительными органами Казахстана за совершения разбойных нападений на территории Алматинской области.

Спецслужбы Кыргызстана установили, что казахстанец незаконно пересек государственную границу в ноябре 2022 года.

"В настоящее время С.А.А. водворен в учреждение №21 СИН при МЮ КР", - заключили в госкомитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020922-nahodyaschego-v-rozyske-kazahstantsa-zaderzhali-v-kyrgyzstane/