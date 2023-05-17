Расследование начали в отношении главы управления в Астане

Алия Кожабаева. Фото: Управление охраны окружающей среды и природопользования/Facebook

Расследование начали в отношении руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алии Кожабаевой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Подтверждаем, что начато досудебное расследование", – сообщили представители Антикоррупционной службы.

Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит.

Как сообщается на официальном сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны, Алия Кожабаева начала свою трудовую деятельность в 2002 году.

С 2002 по 2003 годы работала главным специалистом – секретарем судебного заседания Специализированного межрайонного экономического суда Кокшетау.

С 2003 по 2008 годы занимала должность начальника отдела правовой и кадровой работы Акмолинского областного управления культуры.

С 2008 году работала в Межрайонной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Акмолинской, Карагандинской областям и городу Астане. Прошла путь от начальника территориального отдела до заместителя начальника.

С 2012 по 2013 годы занимала должность начальника Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

С 2013 по 2020 годы занимала должность заместителя руководителя Управления предпринимательства и промышленности, Управления по делам общественного развития и Управления охраны окружающей среды и природопользования акимата города Астаны.

С февраля 2020 года по настоящее время является руководителем Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020886-rassledovanie-nachali-v-otnoshenii-alii-kozhabaevoy/