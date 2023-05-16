Закинул в салон 30 тыс. тенге: попытка дачи взятки полицейскому попала на видео в Алматы

Подозреваемый. Кадр из видео: polisia.kz

Водитель BMW подозревается в попытке дать взятку инспектору патрульной полиции в Турксибском районе Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В МВД рассказали, что мужчина не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал.

"Установлено, что гражданин М. не имеет водительского удостоверения и никогда его получал. Он был сразу же отстранен от управления авто. Его транспорт водворен на специализированную штрафную стоянку", – рассказал начальник управления собственной безопасности ДП Алматы Ерик Жумабай.

В полиции сообщили, что в ходе составления административного протокола мужчина попытался дать взятку сотруднику патрульной полиции, закинув в салон 30 тысяч тенге.

"В ходе составления административного протокола водитель подошел к служебному автомобилю инспекторов и, открыв заднюю левую дверь, закинул в салон денежные средства.

Этот факт инспектор заметил сразу и сообщил об этом оперативному дежурному. Купюры были изъяты следственно-оперативной группой. Факт дачи взятки был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 367 УК РК", – констатировал глава управления собственной безопасности ДП города.

Согласно статье 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу наказывается:

штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Также следует конфискация имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020815-zakinul-v-salon-30-tys-tenge-almatintsa-zapodozrili-v-dache-vzyatki-politseyskomu-video/