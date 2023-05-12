С февраля по апрель сообщал о бомбах в школах: подростка подозревают в лжетерроризме в Павлодаре

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Школьника из Павлодара подозревают в лжетерроризме полицейские - предполагается, что в течение нескольких месяцев он сообщал о бомбах, передает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ходе совместных мероприятий департамента полиции и ДКНБ по Павлодарской области установлен 14-летний ученик одной из школ областного центра, подозреваемый в рассылке ложных сообщений о заложенных бомбах в организациях образования.

Замначальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов рассказал подробности.

"Установлено, что учащийся, в период с февраля по апрель 2023 года, создавал аккаунты через новые телефонные номера, посредством которых и направлял ложные сообщения об акте терроризма на электронную почту объектов образования, а после удалял аккаунты", - заявил он.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК.

В настоящее время несовершеннолетний передан под поручительство законных представителей.

Отметим, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020356-s-fevralya-po-aprel-soobschal-o-bombah-v-shkolah-podrostka-podozrevayut-v-lzheterrorizme-v-pavlodare/