Беларусь передала Казахстану двух осужденных

Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Беларусь передала для дальнейшего отбывания наказания граждан Республики Казахстан - приговор вынес суд РБ, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Генеральной прокуратурой Беларуси удовлетворены запросы о передаче граждан Казахстана "К" и "М", приговоренных к лишению свободы белорусским судом.

Как уточнили в надзорном ведомстве, гражданин "К" был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, а гражданка "М" - за кражу, разбой и хищение личных документов, к 5 годам и 7 годам 6 месяцам соответственно.

Сотрудниками Генпрокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Казахстана указанные граждане доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания.

В настоящее время они водворены в следственный изолятор Астаны.

Отметим, что согласно Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, которую подписали страны СНГ, в том числе Казахстан и Беларусь, граждане каждой из договаривающихся сторон, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на ее территории, осужденные к лишению свободы в другой договаривающейся стороне, могут передаваться для отбывания наказания договаривающейся стороне, гражданами которой они являются или на территории которой постоянно проживают (если являются лицами без гражданства).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019899-belarus-peredala-kazahstanu-dvuh-osuzhdennyh/