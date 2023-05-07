Гашиш, грибы, экстази: погоня за предполагаемой владелицей наркомагазина попала на видео в Астане

Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Астане задержали предполагаемую владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе обыска у женщины нашли различные запрещенные вещества, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

Уточняется, что полицейские задержали женщину, занимавшуюся закладкой наркотиков в тайниках на территории парка в Астане.

При обыске у нее изъяли 0,53 грамма экстази.

Также был проведен обыск по месту жительства задержанной. Там оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые, как предположили стражи порядка, задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через интернет-магазин.

Среди изъятого оказались мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса.

Всего из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств.

Помимо этого полицейские обнаружили стикеры с QR-кодами.

Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Дело расследуют по части 4 статьи 296 УК РК.

Согласно положениям данной статьи, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019696-gashish-griby-ekstazi-pogonya-za-predpolagaemoy-vladelitsey-narkomagazina-popala-na-video-v-astane/