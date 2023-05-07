Гашиш, грибы, экстази: погоня за предполагаемой владелицей наркомагазина попала на видео в Астане
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В Астане задержали предполагаемую владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе обыска у женщины нашли различные запрещенные вещества, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.
Уточняется, что полицейские задержали женщину, занимавшуюся закладкой наркотиков в тайниках на территории парка в Астане.
При обыске у нее изъяли 0,53 грамма экстази.
Также был проведен обыск по месту жительства задержанной. Там оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые, как предположили стражи порядка, задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через интернет-магазин.
Среди изъятого оказались мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса.
Всего из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств.
Помимо этого полицейские обнаружили стикеры с QR-кодами.
Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Дело расследуют по части 4 статьи 296 УК РК.
Согласно положениям данной статьи, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019696-gashish-griby-ekstazi-pogonya-za-predpolagaemoy-vladelitsey-narkomagazina-popala-na-video-v-astane/