Лжечиновник обманывал артистов, обещая им концерты с аншлагами в Алматы

Концерт. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы задержали мужчину, который, по данным полиции, представлялся госслужащим и обманывал творческие коллективы, обещая им концерты с аншлагом, сообщает медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Задержанному мужчине 44 года. Отмечается, что он уже имеет судимости за аналогичные преступления.

По данным полиции, подозреваемый легко входил в доверие собеседников, после чего обманывал их.

"В данном случае фигурант представлялся представителем одного из госорганов. Он обзванивал творческие коллективы и убеждал их руководителей участвовать в больших концертах в столице, обещая при этом щедрый гонорар и аншлаг.

Но прежде "организатор" мероприятия просил оплатить стоимость билетов в оба направления и проживание в гостинице на весь коллектив. Не подозревая подвоха, некоторые потерпевшие охотно пошли на сотрудничество с незнакомцем и выполнили его требования.

В результате – ни обещанного концерта, ни денег", – проинформировал заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела полиции при УП Бостандыкского района и управления криминальной полиции города. Он водворен в ИВС.

Граждан, опознавших задержанного, полиция призывает связаться по телефонам: 8-707-515-47-35 и 8-700-771-81-77.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

"В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - добавили в полиции.

Правоохранители напомнили также, что в соответствии со статьей 77 Конституции РК и статьей 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 УК РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019597-lzhechinovnik-obmanyval-artistov-obeschaya-im-kontserty-s-anshlagami-v-almaty/