Казахстанца, собиравшего в соцсетях деньги "на лечение матери", осудили
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Суд в Астане вынес приговор казахстанцу, который создавал фейковые страницы в соцсетях и собирал с доверчивых пользователей деньги "на лечение матери", сообщается на официальном сайте судов столицы.
По информации суда, районным судом №2 Есильского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении Т., совершившего 14 эпизодов мошенничества (пункт 4 часть 3 статья 190 УК).
"Т. создавал ложные страницы под именами реальных людей в социальной сети "ВКонтакте", выдавал себя за них и под предлогом болезни матери обращался к подписчикам с просьбой о необходимости перевода денежных средств для лечения", – гласит предъявленное обвинение.
Сообщается, что в результате 14 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 247 тыс. тенге.
"Кроме признательных показаний подсудимого, его вина доказана показаниями потерпевших, скриншотами переписок, квитанциями с мобильного интернет-банкинга, выписками и другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении на сайте.
Материальный ущерб потерпевшим был полностью возмещен.
Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном и добровольное возмещение причиненного ущерба.
При этом отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд не установил.
Гражданина Т., как сообщается, признали виновным по факту совершения мошенничества и приговорили к 3 годам ограничения свободы с привлечением к принудительному труду.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Согласно пункту 4 части 3 статьи 190 УК, мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается:
- ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;
- либо лишением свободы на тот же срок.
Также может последовать конфискация имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019552-kazahstantsa-sobiravshego-dengi-na-lechenie-materi-v-sotssetyah-osudili/