Собрал более миллиарда, обманул около 200 человек: организатора финпирамиды осудили в Актобе

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Организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе - дело рассмотрели в городском суде №2, подсудимого приговорили к тюремному сроку, сообщается на официальном сайте областного суда.

Гражданина Т. обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере.

По информации суда, в период с 01 декабря 2019 года по 22 февраля 2020 года, подсудимый создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

Всего таким способом были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму более 1 млрд тенге. Согласно материалам дела, ущерб составил свыше 825 млн тенге.

Подчеркивается, что подсудимый в ходе судебного процесса свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

"Суд с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность как чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет", - говорится в сообщении судебного органа.

Приговор суда не вступил в законную силу.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018422-sobral-bolee-milliarda-obmanul-okolo-200-chelovek-organizatora-finpiramidy-osudili-v-aktobe/