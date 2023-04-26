Мошенники стали использовать приложения, чтобы обманывать таксистов в Казахстане

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый вид мошенничества зафиксировали полицейские в Абайской области - жертвами становятся таксисты, которые работают через мобильные приложения, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisa.kz.

Злоумышленники через популярные мобильные приложения для вызова такси стали делать заказы к государственным учреждениям, по пути просят заехать в магазин и приобрести товар или пополнить баланс, при этом обещают, что рассчитаются по приезде. Однако после поступления денег на баланс перестают выходить на связь с таксистами, отметили в полиции.

За прошлую неделю в Семее зарегистрировано два факта подобного вида мошенничества, сумма общего ущерба составила более 35 тыс. тенге.

Например, 37-летнему жителю областного центра через мобильное приложение “Апару” поступила заявка.

Как пояснили в полиции, лжеклиент, связавшись с перевозчиком, попросил пополнить абонентский номер на 18 тыс. тенге - он пообещал, что по выполнению заказа вернет деньги.

Вот только после того, как потерпевший выполнил его просьбу, "заказчик" перестал выходить на связь.

Сотрудниками Центрального отдела полиции УП Семея по подозрению в совершении этого преступления был задержан 24-летний житель областного центра.

Начато расследование по статье "Мошенничество".

Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Отметим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

Правила безопасности по защите персональных данных

Защитить свои данные на 100% получится вряд ли, но снизить вероятность успешной атаки вы все-таки можете. Для этого надо соблюдать ряд простых правил:

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов;

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона;

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность;

Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане;

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию;

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка;

Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете;

Подключите сервис SMS/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам;

Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую Вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк;

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники;

Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне;

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты;

Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ. Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг;

Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018350-moshenniki-stali-ispolzovat-prilozheniya-chtoby-obmanyvat-taksistov-v-kazahstane/