Прибывших из страны Центральной Азии детей нашли в квартирах Петропавловска

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

Прибывших из страны Центральной Азии малолетних детей нашли в квартирах Петропавловска. Мероприятия провели сотрудники ДП СКО совместно с ДКНБ, передает Telegram-канал "Новости МВД РК".

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверены 7 квартир в Петропавловске, где установлены малолетние дети в возрасте от 5 до 15 лет, прибывшие из государства Центральной Азии.

Каких-либо документов, подтверждающих законность их нахождения на территории Казахстана, не имеется.

"В связи с тем, что усматриваются признаки организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения, а также оказания иностранцам иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Казахстана, данный факт 19 апреля зарегистрирован по ч.2 ст.394 УК РК. Начато досудебное расследование", - рассказали в МВД.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, допросы, в том числе несовершеннолетних, назначены необходимые экспертизы.

Отметим, что согласно ч.2 ст.394 УК РК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан, совершенная лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018137-pribyvshih-iz-strany-tsentralnoy-azii-detey-nashli-v-kvartirah-petropavlovska/