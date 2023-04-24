Не поделили дорогу: парни из "Жигулей" устроили разборки с водителем автобуса в Алматы

Конфликт. Кадр из видео: t.me/egovpress

Конфликт на дороге в Алматы попал на видео - несколько молодых парней из легкового авто устроили разборки с водителем автобуса. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали данный инцидент.

Видео произошедшего конфликта опубликовали в Telegram-канале Egov.Press. На кадрах видно, как несколько молодых людей конфликтуют с водителем маршрутного автобуса, выражаются нецензурной бранью.

Как указал автор ролика, инцидент произошел в автобусе №50 в Алматы.

По словам пассажиров, несколько человек, используя нож, покушались на жизнь водителя маршрутки. В посте указывается, что водитель запер автобус с людьми, пока хулиганы не уехали.

В департаменте полиции прокомментировали данный видеоролик.

Выяснилось, что инцидент произошел 21 апреля вечером, в 19:30.

"На пульт 102 поступило сообщение о конфликте между водителями автобуса и автомашины марки "Жигули", возникшем на пересечении проспекта Райымбека и улицы Торетай. Патрульным экипажем установлено, что инцидент произошел между мужчинами, не поделившими дорогу. Личность водителя легковушки установлена. Принимаются меры к его задержанию", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Хулиганство".

Производство по уголовному делу осуществляет УП Жетысуского района.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Стоит отметить, что, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017980-ne-podelili-dorogu-parni-iz-zhiguli-ustroili-razborki-s-voditelem-avtobusa-v-almaty/