Казахстанцам продавали несуществующие смартфоны с фейковых аккаунтов в соцсетях

Задержание подозреваемых. Фото: polisia.kz

В Атырау задержали предполагаемую ОПГ по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они "продавали" смартфоны с фейковых страниц в соцсетях, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские Атырауской области и Талдыкоргана выявили предполагаемых участников преступной группы.

"Подозреваемые открыли фейковую страницу в социальных сетях, "продавая" смартфоны iPhone, они занимались мошенничеством. Люди, которые хотели получить смартфон дешевле рыночной цены, легко теряли деньги. Мошенники обналичивали деньги через дропперов, а затем переводили их на свои счета", – говорится в сообщении МВД.

В списке пострадавших оказались жители Семея, Алматы, Астаны, Караганды, Актобе, Актау, Улытау, Усть-Каменогорска, Шымкента, Уральска, Павлодарской области.

Также стражи порядка установили, что подозреваемые 18 и 56 лет являются жителями Алматы. При проверке у них были изъяты два iPhone 14 и iPhone 12, iPhone 6С, Samsung, ноутбук, 12 SIM-карт, модем, квитанции.

Отмечается, что общая сумма ущерба составляет более 2 млн тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия по части 3 статьи 190 УК РК.

Задержание подозреваемых. Фото: polisia.kz

Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017465-kazahstantsam-prodavali-nesuschestvuyuschie-smartfony-s-feykovyh-akkauntov-v-sotssetyah/