Забрали у полицейского служебное удостоверение: необычное дело рассмотрели в Актобе

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актобе у полицейского забрали служебное удостоверение и требовали деньги. Необычное дело рассмотрели в суде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда №2.

Потерпевшим по делу проходил сотрудник городского отдела полиции. Из обвинения следует, что страж порядка согласился подвезти на своей машине троих незнакомцев за 500 тенге к отделению банка.

Прибыв на место, один из клиентов сказал водителю, что с ним рассчитаются позже и дал ему свой номер телефона. Правоохранитель сначала согласился, но потом зашел в банк и потребовал оплаты.

Предупредил, что если ему не отдадут деньги, то он вызовет полицию. И сам показал свое служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел.

Между мужчинами возникла полемика, тогда клиенты сели в машину к полицейскому и забрали у него барсетку, в которой находился сотовый телефон и служебное удостоверение.

Они потребовали у него деньги, пугая, что его могут осудить за утерю служебного удостоверения.

После чего обвиняемые и страж порядка поехали в кафе и поужинали за счет последнего. Там же они на телефоне правоохранителя через банковское приложение оформили онлайн-кредит в 50 тысяч тенге, заставили его снять наличность в банкомате и забрали ее.

В итоге сотрудник написал заявление в полицию. Трое подсудимых 32 и 27 лет полностью признали свою вину, а потерпевший заявил, что ущерб они возместили.

Суд по ст.194 ч.2 п.2 УК РК приговорил двоих обвиняемых к 3,5 годам ограничения свободы. А третий не отбыл наказание за предыдущее преступление, поэтому получил реальный срок в 3,5 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Добавим, что согласно ст.194 ч.2 п.2 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017365-zabrali-u-politseyskogo-sluzhebnoe-udostoverenie-neobychnoe-delo-rassmotreli-v-aktobe/