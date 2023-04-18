Замакима одного из районов Шымкента арестовали на два месяца

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте двоих сотрудников акимата заподозрили во взяточничестве. Одного из них арестовали, сообщил глава городского департамента Антикора Даурен Ергарин на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Антикоррупционная служба города Шымкента проводит досудебное расследование в отношении заместителя акима городского района и главного специалиста акимата.

"Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о государственных закупах по благоустройству мегаполиса", – заявил Даурен Ергарин.

По его данным, с санкции суда города Шымкента замглавы одного из районных акиматов был арестован на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – подчеркнул правоохранитель.

Отметим, что наказание за получение взятки установлено в статье 366 Уголовного кодекса РК.

Так, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

То же деяние, согласно части 1-1, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере (от 172,5 тыс. тенге до 10,3 млн тенге), а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

путем вымогательства;

группой лиц по предварительному сговору;

в крупном размере (от 10,3 млн тенге до 34,5 млн тенге);

неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере (более 34,5 млн тенге – прим. ред.), наказываются штрафом в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017289-zamakima-odnogo-iz-rayonov-shymkenta-arestovali-na-dva-mesyatsa/