"Применял повышенные меры конспирации": КНБ сообщил о задержании главы организации МЧС

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области был задержан руководитель филиала РГП на ПХВ "Резерв" (подведомственная организация Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК) Болат Онайбаев. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В ведомстве рассказали, что в ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя.

"Фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.

В результате 16 марта 2023 года решением суда Болат Онайбаев осужден по ч.2 ст.366 УК РК с наказанием в виде штрафа в размере 9 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - пояснили в КНБ.

Также он лишен квалификационного класса 2-й категории (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.

По информации официального сайта, республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным материальным резервам" является ведомством МЧС РК, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций министерства в области государственного материального резерва.

Основной задачей филиала "Целина", расположенного в Костанае, является хранение товарно-материальных ценностей.

У компании имеется один въезд для автомобильного транспорта и 4 въезда для железнодорожного транспорта.

Периметр территории филиала оснащен системой видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность хранения товарно-материальных ценностей.

Есть 14 складов и 3 открытых асфальтированных площадки, оборудованных 2 козловыми кранами грузоподъемностью 10 и 32 тонны, а также 3 автопогрузчика грузоподъемностью 1,5, 2,5 и 5 тонн.

На территории предприятия расположены 7 железнодорожных путей, для расстановки вагонов под погрузку-выгрузку имеется локомотив.

Территория охраняется службой управления специализированной охраны круглосуточно.

Для обеспечения бесперебойной работы имеется резервная дизельная электростанция. В состав штата филиала входит негосударственная противопожарная служба (НГПС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017097-primenyal-povyshennye-mery-konspiratsii-knb-soobschil-o-zaderzhanii-glavy-organizatsii-mchs/