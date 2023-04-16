Школьницу избили в Семее

Драка. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Ученицу одной из школ избили в Семее - в нанесении телесных повреждений подозревают сверстниц пострадавшей, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По данным полиции, на видео с избиением стражи порядка наткнулись в ходе мониторинга соцсетей. Выяснилось, что девочку избили 10 апреля.

Накануне правоохранители начали расследование по данному факту - дело расследуют по статье 293 УК РК.

Все фигуранты конфликта установлены, вместе с законными представителями они были доставлены в отдел полиции.

В настоящее время с участием родителей и психологов проводятся следственные мероприятия.

Остальная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016916-shkolnitsu-izbili-v-semee/