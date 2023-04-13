Кредит по видеозвонку: новым видом мошенничества пугают казахстанцев в Сети

Смартфон. Иллюстративное фото: Ian Waldie / Bloomberg via Getty Images

Среди казахстанцев распространилось сообщение о том, что на человека могут оформить онлайн-кредит, если он ответил на видеозвонок от неизвестного ему номера, передает StopFake.kz.

Новым видом мошенничества пугают казахстанцев в Сети.

На этот раз, согласно пересылаемому в мессенджерах сообщению, злоумышленник совершает видеозвонок потенциальной жертве с незнакомого номера. Когда последний отвечает на звонок, мошенник сканирует лицо ответившего и оформляет на него онлайн-кредит.

Авторы рассылки утверждают, что от таких видеозвонков якобы пострадало очень много жителей Улытауской области. Однако в департаменте полиции региона информацию опровергли.

"Подобных случаев мошенничества зарегистрировано не было", — сообщили в ДП области.

Следовательно, как сообщается, данному сообщению верить не стоит.

Ранее мы писали, что некоторые из казахстанцев начали получать на WhatsApp сообщения о денежном призе, разыгранном известной в стране сетью супермаркетов в честь месяца Рамазан.

Что делать, если вам позвонили мошенники?

Обычно мошенники звонят на мобильный телефон потенциальной жертвы и представляются сотрудниками банков, других финансовых организаций.

При этом они используют для обзвона такие программные обеспечения, как SIP-телефонию, которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых институтов.

Во время разговора они сообщают о попытке списания денежных средств с вашей карты и просят сменить пароль в личном кабинете, сообщить новый пароль и SMS-код. Мошенники могут даже предложить свои услуги по удаленному подключению к вашему гаджету для быстрого решения вопроса. Для этого они просят скачать приложения AnyDesk и TeamViewer. Получив доступ к вашим счетам, мошенники могут снять все деньги и даже оформить кредит на ваше имя.

Если вам поступил звонок якобы от сотрудников банка, сразу прервите разговор. Помните, настоящий банковский сотрудник никогда не будет звонить вам для уточнения ваших персональных данных. В банке имеется ваше полное финансовое досье. Данная информация представляет ценность только мошенникам.

В некоторых случаях мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники могут вам сообщить, что на вас или ваших родных поступила жалоба. И для срочного решения вопроса необходимо перечислить определенную сумму на определенный счет.

В данном случае следует помнить, что если вам позвонили якобы из правоохранительных органов, то ни в коем случае не паникуйте. Спросите, в каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый, какую статью ему вменяют, когда было совершено деяние, предоставлена ли помощь адвоката и как с ним связаться. Также следует сделать самостоятельный звонок на горячую линию организации, от имени которой вам позвонили - МВД РК или районного отделения полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016665-kredit-po-videozvonku-novym-vidom-moshennichestva-pugayut-kazahstantsev-v-seti/