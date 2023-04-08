Полицейские устроили погоню за пьяным павлодарцем на угнанном автокране (видео)

Полицейское авто и разбитая машина. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчина за рулем автокрана МАЗ, уходя от преследовавших его полицейских, повредил несколько машин сегодня ночью, передает официальный новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Сегодня в Instagram-сообществе "Типичный Павлодар" появилось видео, где заметен полицейский автомобиль рядом с легковой машиной, у которой покорежена задняя дверь.

По данным авторов, кадры сняты в одном из дворов города. Отмечается, что водитель крана во время побега от полиции повредил припаркованное авто.

Инцидент прокомментировали представители МВД.

"8 апреля в половине пятого утра при патрулировании города сотрудники полиции по улице Ломова заметили автомашину – кран МАЗ, – которая вызвала у них подозрение. На законные требования сотрудников полиции об остановке ТС водитель не отреагировал и продолжил движение", – сообщили стражи порядка.

Они начали преследовать водителя, но во время погони тот совершил несколько ДТП. В результате пострадали 4 служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon.

В итоге нарушителя задержали на улице Малая объездная, когда, не справившись с управлением, он совершил опрокидывание.

"Водитель 1999 года рождения – житель Павлодара. При задержании находился в состоянии опьянения, медицинское освидетельствование подтвердило это", – заявили полицейские.

Правоохранители предполагают, что молодой человек угнал данную автомашину. При этом сообщается, что он и вовсе не имеет водительского удостоверения.

Сейчас начато досудебное расследование по части 3 статьи 200 УК РК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

При этом ДП Павлодарской области планирует обратиться в суд в гражданском порядке о возмещении материального ущерба из-за повреждения служебного автотранспорта.

Кроме того, в отношении водителя возбуждены административные дела по следующим статьям:

часть 6 статьи 608 КоАП РК – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами;

часть 2 статьи 611 КоАП РК – оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся;

пункт 1 части 3 статьи 613 КоАП РК – невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) об остановке транспортного средства, совершенное лицом, не имеющим права управления либо лишенным права управления транспортными средствами.

Эти материалы будут рассмотрены в суде.

Добавим, что за перечисленные выше административные правонарушения положены следующие наказания:

часть 6 статьи 608 КоАП РК – административный арест на 20 суток;

часть 2 статьи 611 КоАП РК – штраф в размере 50 МРП (172,5 тыс. тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на год;

пункт 1 части 3 статьи 613 КоАП РК – штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Также, согласно статье 200 Уголовного кодекса РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, по третьей части этой статьи, которую вменяют павлодарцу, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо причинившие крупный ущерб (более 3,4 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015996-politseyskie-ustroili-pogonyu-za-pyanym-pavlodartsem-na-ugnannom-avtokrane-video/