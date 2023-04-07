Супружеская пара продала дом в Актобе за 100 млн тенге и лишилась части денег

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе супружескую пару обманули на 26 млн тенге. Семье пообещали дешевые арестованные машины и квартиру, но она ничего не получила. Обвиняемый предстал перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Актобе.

Как следует из материалов дела, молодая семья продала в Актобе дом за 100 млн тенге. Об этом узнал приятель и решил воспользоваться моментом в своих целях.

Он пригласил супругов в кафе и сообщил им, что может помочь через онлайн-аукцион купить арестованные автомобили по низким ценам, потом их можно перепродать дороже и заработать.

Актюбинцы поверили и в качестве первоначального взноса передали за Lexus LX 570 6 млн тенге, а за Toyota Сamry 70 - 6 млн 450 тыс. тенге. Потом мужчина предложил купить арестованную квартиру, за это ему заплатили еще более 13 млн тенге.

Всего молодая семья отдала 26 млн тенге. Лишь потом супруги узнали, что знакомый ни в каком аукционе не участвовал.

В итоге 39-летнего актюбинца судили за мошенничество. Он признался, что не собирался исполнять свои обещания, а чужие миллионы проиграл. Еще до приговора он возместил ущерб потерпевшим и получил 6 лет лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015906-supruzheskaya-para-prodala-dom-v-aktobe-za-100-mln-tenge-i-lishilas-chasti-deneg/