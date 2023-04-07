Казахстанец заплатил за Toyota Hilux около 12 млн тенге и остался ни с чем

Toyota Hilux. Иллюстративное фото: pexels.com

40-летний житель Жамбылской области отдал около 12 млн тенге за Toyota Hilux, но так и не увидел ни машины, ни денег. Мужчина обратился с заявлением в полицию, передает Telegram-канал "Новости МВД РК".

По информации правоохранителей, в Меркенский РОП с заявлением обратился 40-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенничества.

По словам мужчины, в июле прошлого года знакомый пообещал помочь с покупкой Toyota Hilux ниже рыночной стоимости, взял у него 11 743 700 тенге, но спустя 9 месяцев он не получил ни автомобиля, ни денег.

Стражи порядка задержали 39-летнего подозреваемого. Он водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК.

Наказание за мошенничество в Казахстане

В соответствии со ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015832-kazahstanets-zaplatil-za-toyota-hilux-okolo-12-mln-tenge-i-ostalsya-ni-s-chem/