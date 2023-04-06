Подростка заподозрили в ночной краже из кассы магазина в Астане

Касса. Иллюстративное фото: pexels.com

Несовершеннолетнего астанчанина подозревают в незаконном проникновении в помещение магазина и хищении из кассы 100 тыс. тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В ночное время он (подозреваемый – прим. ред.), находясь по улице Сырдария, увидел вдоль дороги магазин, в котором не было решеток и охранной сигнализации. Разбив окно с помощью камня, подросток проник в помещение и похитил из кассы 100 тысяч тенге", – говорится в сообщении полиции.

Стражи порядка установили, что подозреваемым является 17-летний житель Астаны.

По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

Также полицейские передали подростка законным представителям, а сотрудники ювенальной полиции взяли его на особый контроль.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК,

кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;

кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору; путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

кража, совершенная:

в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

кража, совершенная:

преступной группой; из нефтегазопровода; в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015755-podrostka-zapodozrili-v-nochnoy-krazhe-iz-kassy-magazina-v-astane/