Подростка заподозрили в ночной краже из кассы магазина в Астане
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Несовершеннолетнего астанчанина подозревают в незаконном проникновении в помещение магазина и хищении из кассы 100 тыс. тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
"В ночное время он (подозреваемый – прим. ред.), находясь по улице Сырдария, увидел вдоль дороги магазин, в котором не было решеток и охранной сигнализации. Разбив окно с помощью камня, подросток проник в помещение и похитил из кассы 100 тысяч тенге", – говорится в сообщении полиции.
Стражи порядка установили, что подозреваемым является 17-летний житель Астаны.
По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).
Также полицейские передали подростка законным представителям, а сотрудники ювенальной полиции взяли его на особый контроль.
Добавим, что, согласно статье 188 УК РК,
- кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;
- кража, совершенная:
- группой лиц по предварительному сговору;
- путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
- кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
- кража, совершенная:
- преступной группой;
- из нефтегазопровода;
- в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015755-podrostka-zapodozrili-v-nochnoy-krazhe-iz-kassy-magazina-v-astane/