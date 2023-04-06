Лжесотруднику спецЦОНа в Астане вынесли приговор за мошенничество на 80 тыс. тенге

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичный суд вынесен обвинительный приговор лжесотруднику спецЦОНа по факту мошенничества и дачи взятки должностному лицу через посредника, передает официальный сайт суда Астаны.

По информации суда, подсудимый, представляясь сотрудником спецЦОНа, за получение земельного участка якобы через должностных лиц акимата попросил у астанчанина 400 тыс. тенге в виде "взятки". В качестве задатка он получил 80 тыс. тенге. Оставшиеся 320 тыс. тенге мошенник потребовал предоставить некоему должностному лицу при получении документов на землю.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, протоколом осмотра, получения и вручения денежных средств, протоколом исследования результатов НСД, записями разговоров, произведенных в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий, перепиской в WhatsApp и другими вещественными доказательствами", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что суд учел в качестве смягчающего обстоятельства признание вины, раскаяние подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка.

Согласно решению суда, за мошенничество и посредничество в даче взятки ему назначили три года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А, согласно части 1 статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015719-lzhesotrudniku-spetstsona-v-astane-vynesli-prigovor-za-moshennichestvo-na-80-tys-tenge/