Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Директор колледжа в Актобе оказался на скамье подсудимых из-за бывшей одноклассницы. Его обвинили в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.

В Актобе на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве оказался 60-летний директор местного колледжа.

Из уголовного дела следует, что к нему обратилась бывшая одноклассница, которая работала поваром в школе. Она сообщила, что руководство требует пройти курсы повышения квалификации и попросила помочь с этим.

Директор колледжа заявил, что может оформить нужный сертификат за 7000 тенге без посещения курсов. Повар согласилась на предложение.

После этого мужчина сделал на своем рабочем компьютере два сертификата о прохождении у них курсов повышения квалификации по специальности, один - для бывшей одноклассницы, второй - для ее коллеги. Оба документа заверил печатью и своей подписью. За два подложных сертификата получил 14 тысяч тенге и потратил их.

В суде директор признал свою вину и попросил не лишать его свободы. Суд приговорил обвиняемого в мошенничестве к штрафу в 140 тысяч тенге и запретил пожизненно работать на госслужбе.

Какое наказание предусмотрено за мошенничество в Казахстане

В соответствии со ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015495-direktor-kolledzha-v-aktobe-okazalsya-na-skame-podsudimyh-iz-za-byvshey-odnoklassnitsy/