Мужчина напал на банкоматы в Акмолинской области с урной в руках (видео)

Мужчина с урной в руках. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Акмолинской области мужчина пытался разбить два банкомата урной и попал на камеру наблюдения. Полицейские установили возможного подозреваемого, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что в ОП Атбасарского РОП поступило сообщение от руководителя одного из центров банковского обслуживания.

"По его словам, 28 марта около 02:40, неизвестный мужчина повредил два банкомата, принадлежащих финансовой организации", – отметили представитель МВД

По данным правоохранителей, сумма ущерба составила 2,7 млн тенге.

"Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется. В настоящее время выясняются иные обстоятельства дела", – добавили полицейские.

Сейчас начато досудебное расследование по части 1 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Добавим, что согласно данной статье, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб (более 690 тыс. тенге), наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, то же деяние:

совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;

совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;

совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;

причинившее крупный ущерб (более 3,4 млн тенге), –

наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 10,3 млн до 24,1 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, если указанные выше преступления повлекли за собой смерть человека или причинение особо крупного ущерба (более 13,8 млн тенге), то они наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015453-muzhchina-napal-na-bankomaty-v-akmolinskoy-oblasti-s-urnoy-v-rukah-video/