Угнанное в Алматы авто полиция нашла в Кордае

Угнанное авто. Фото: polisia.kz

В Алматы был угнан автомобиль марки Mercedes. Стражи порядка в течение суток раскрыли угон машины и задержали подозреваемого в Жамбылской области, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Два юных фигуранта, 2000 и 2004 годов рождения, подозреваются в краже транспортного средства Mercedes со двора одного из домов по улице Койчуманова", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

Предполагаемые подозреваемые были задержаны на угнанном авто стражами порядка в селе Кордай Жамбылской области. При этом они оба оказались уроженцами Жетысуской области. Их поместили в изолятор временного содержания.

Кроме того, полицейские проверяют задержанных на причастность к возможным аналогичным преступлениям по Алматы. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Отмечается, что машина была изъята и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", при угоне автомобиля необходимо предоставить полиции следующую информацию:

подтвердить свое право на машину, то есть что именно вы являетесь потерпевшим в преступлении;

описать признаки автомобиля, которые помогут его найти.

Среди признаков автомобиля нужно указать:

регистрационные данные и внешнее описание;

количество бензина в баке;

установленные противоугонные средства;

пробег;

секретные метки, нанесенные владельцем и агрегаты или места, на которых они нанесены;

особые приметы (описать салон автомобиля, личные вещи, которые в нем лежали).

После подачи заявления необходимо ждать результатов расследования.

При этом угоном автомобиля подразумевают два преступления:

угон без цели хищения (например, "покататься" или использовать как транспорт при совершении другого преступления);

кража (тайное хищение машины в корыстных целях).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015427-ugnannoe-v-almaty-avto-politsiya-nashla-v-kordae/