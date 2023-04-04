Уголовное дело в отношении полицейского начальника возбудили в Актобе

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 города Актобе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

"Сотрудниками УСБ ДП Актюбинской области по подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 города Актобе", - рассказали в МВД.

Другие сведения согласно ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

"Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия: 8 (7132) 52-16-91. Анонимность гарантируется", - добавили в МВД.

В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности.

Не являются разглашением данных досудебного расследования:

1) передача сведений по уголовному делу, изложенных в запросах, ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах, исходящих от участников процесса;

2) представление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в нем защитником, представителем потерпевшего на договорной основе в качестве эксперта, специалиста, при условии ознакомления его с ответственностью по статье 423 УПК РК и дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия лица, осуществляющего досудебное расследование, либо прокурора с оформлением соответствующей расписки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015378-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-politseyskogo-nachalnika-vozbudili-v-aktobe/