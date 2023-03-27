Алматинец сдал в аренду авто стоимостью 6 млн тенге, не предполагая, что его ждет

Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские в Алматы задержали мужчину по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он арендовал игровую приставку и авто, а затем их продал, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"По предварительным данным, гражданин А. искал объявления о сдаче в аренду какой-либо техники. Так, с одним из клиентов подозреваемый договорился об аренде игровой приставки Sony Playstation. Получив ее, фигурант, ориентировочно, скрылся в неизвестном направлении.

В другом случае этот же мужчина взял в аренду автомобиль Kia и был таков", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По его словам, сдавший в "аренду" транспорт владелец в итоге лишился машины стоимостью 6 млн тенге.

Стражи порядка задержали подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК. 35-летний мужчина дал признательные показания. Его поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские также устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным на территории мегаполиса.

Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, мошенничество, совершенное:

в крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; в отношении двух или более лиц; неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014211-almatinets-sdal-v-arendu-avto-stoimostyu-6-mln-tenge-ne-predpolagaya-chto-ego-zhdet/