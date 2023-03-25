Мефедрон продавали в одном из ночных клубов Астаны

Задержание. Фото с места событий: ДП Астаны

22-летнего астанчанина задержали по подозрению в сбыте синтетических наркотиков - мефедрон продавали в одном из ночных клубов столицы, сообщается на официальном сайте ДП города.

Стражи порядка установили, что подозреваемый работал в данном заведении. Он, как предполагает следствие, организовал в клубе сбыт наркотиков. Отмечается, что у подозреваемого были постоянные покупатели.

В ходе личного обыска у парня в носках было обнаружено и изъято наркотическое вещество Мефедрон в особо крупном размере. Молодой человек был задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Начато досудебное расследование - подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы.

На официальном сайте Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании говорится, что мефедрон - химическое соединение класса амфетаминов подкласса катинонов, психостимулятор, эмпатоген и эйфоретик.

Мефедрон обычно продается в виде кристаллического порошка, растворимого в воде, белого цвета или слегка окрашенного.

Данное наркотическое вещество не имеет ни медицинского, ни какого-либо другого применения, кроме рекреационного. Запрещен в ряде стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014031-mefedron-prodavali-v-odnom-iz-nochnyh-klubov-astany/