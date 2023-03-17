Подозреваемого в контрабанде автомобилей из России задержали в Атырау

Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Казахстанские полицейские задержали мужчину, который подозревается в контрабанде автомобилей из Российской Федерации, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации стражей порядка, подозреваемый является приверженцем деструктивного религиозного течения.

По месту жительства подозреваемого провели обыск. В ходе него были обнаружены поддельные автомобильные государственные знаки, договоры купли-продажи автомобиля, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности гражданских лиц, декларации на товар, мобильный телефон и квитанции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Подчеркивается, что иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Отметим, что согласно статье 385 УК РК, подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 4000 МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013378-podozrevaemogo-v-kontrabande-avtomobiley-iz-rossii-zaderzhali-v-atyrau/